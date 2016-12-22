В Пензе от переохлаждения погиб крокодил, найденный в мусорном баке

В Пензе в мусорном баке нашли крокодила. Рептилию передали спасателям, но его не удалось спасти, он погиб от переохлаждения, передает «
«Нам позвонили жители с улицы Карпинского и сообщили, что в мусорном баке нашли крокодила, после чего привезли его к нам. Он был еще живой, пульс у него был… Приехал специалист из зоопарка, посадил его в пересадочный контейнер и увез. Крокодил был у нас 10 минут. К сожалению, мы сегодня узнали, что он умер от переохлаждения»,-- сообщил собеседник агентства.
По словам специалистов, погибший крокодил относился к роду кайманов. Этот род относится к семейству аллигаторовых. В основном кайманы обитают в пресных водах Центральной и Южной Африки. В длину достигают 1,5-2 метров и в среднем весят от шести до 40 килограммов.