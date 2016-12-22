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15:58, 22 декабря 2016 287
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В Пензе от переохлаждения погиб крокодил, найденный в мусорном баке

В Пензе от переохлаждения погиб крокодил, найденный в мусорном баке

Фото: Pixabay.com

В Пензе в мусорном баке нашли крокодила. Рептилию передали спасателям, но его не удалось спасти, он погиб от переохлаждения, передает «РИА Новости».

«Нам позвонили жители с улицы Карпинского и сообщили, что в мусорном баке нашли крокодила, после чего привезли его к нам. Он был еще живой, пульс у него был… Приехал специалист из зоопарка, посадил его в пересадочный контейнер и увез. Крокодил был у нас 10 минут. К сожалению, мы сегодня узнали, что он умер от переохлаждения»,-- сообщил собеседник агентства.

По словам специалистов, погибший крокодил относился к роду кайманов. Этот род относится к семейству аллигаторовых. В основном кайманы обитают в пресных водах Центральной и Южной Африки. В длину достигают 1,5-2 метров и в среднем весят от шести до 40 килограммов.


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