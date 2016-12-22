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20:39, 22 декабря 2016 633
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В Осеннем переулке завершается ремонт квартир. Видео

В Осеннем переулке завершается ремонт квартир. Видео

В Осеннем переулке завершается ремонт квартир в пострадавшем при взрыве доме. Сюжет о ходе ремонта вышел в эфир телеканала ТКР в четверг, 22 декабря.

Как рассказала журналистам жительница дома Татьяна Михешкина, все работы практически полностью завершились. Осталось подключение телевидения и интернета.

По словам председателя ТСЖ дома №4 в Осеннем переулке Светланы Масловой, везде, где это нужно, клеили обои, перекрашивали коридоры, ставили сантехнику. Ремонт делали с учетом пожеланий самих жильцов.

На данный момент готово большинство квартир, ремонт последних четырех завершат на днях. В доме уже работает лифт, внутри подъезда завершаются отделочные работы — покраска стен, монтаж светильников.

Отпраздновать второе новоселье жильцы смогут 25 декабря. К их вовзвращению планируют благоустроить территорию перед домом. Часть двора покрыли брусчаткой, а на другой появится площадка для детей.


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