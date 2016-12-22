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9:31, 22 декабря 2016 2 729
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В новогодние праздники запустят экскурсионную электричку из Москвы в Рязань

В новогодние праздники запустят экскурсионную электричку из Москвы в Рязань

Фото: Pixabay.com

Экскурсионные электрички в семь городов России, в том числе в Рязань, планируют запустить из столицы в новогодние праздники, сообщает сайт правительства Москвы.

«В новогодние каникулы горожане смогут посетить семь российских городов — Коломну, Рязань, Сергиев Посад, Дмитров, Суздаль, Владимир и Муром — на туристических электричках центральной пригородной пассажирской компании. Впервые экскурсионные поездки на скоростных экспрессах организуют в Рязань, Владимир и Муром. Пользуясь туристическими электричками, горожане смогут спланировать время путешествия и избежать возможных дорожных затруднений», — говорится в сообщении.

Также, отмечают на сайте правительства, в скоростных электричках для туристов выделят дополнительный комфортабельный вагон, у каждого пассажира — свое место. Экскурсионные поездки рассчитаны на один-два дня. Туристам выдадут радионаушники, чтобы уже в пути они могли послушать историю того города, куда направляются. Кроме того, во время экскурсий путешественников сопровождает профессиональный гид.

Расписание экскурсий:

  • 2-3 января — новогодний экспресс в Рязань «Зимнее очарование есенинского края», Рязань — Константиново — Пощупово;
  • 3-4 января — «История трех кремлей, или Сказочная история коломенской пастилы», Рязань — Зарайск — Коломна;
  • 4-5 января — «На поиски русской души в русской глубинке. Зимние забавы на Щацкой земле», Шацк — Рязань;
  • 5-6 января — «В гости к Снежной королеве сквозь огни сказочного Касимова», Рязань — Гусь Железный — Касимов — Рязань.

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