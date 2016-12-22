В новогодние праздники запустят экскурсионную электричку из Москвы в Рязань

Экскурсионные электрички в семь городов России, в том числе в Рязань, планируют запустить из столицы в новогодние праздники, сообщает
«В новогодние каникулы горожане смогут посетить семь российских городов — Коломну, Рязань, Сергиев Посад, Дмитров, Суздаль, Владимир и Муром — на туристических электричках центральной пригородной пассажирской компании. Впервые экскурсионные поездки на скоростных экспрессах организуют в Рязань, Владимир и Муром. Пользуясь туристическими электричками, горожане смогут спланировать время путешествия и избежать возможных дорожных затруднений», — говорится в сообщении.
Также, отмечают на сайте правительства, в скоростных электричках для туристов выделят дополнительный комфортабельный вагон, у каждого пассажира — свое место. Экскурсионные поездки рассчитаны на один-два дня. Туристам выдадут радионаушники, чтобы уже в пути они могли послушать историю того города, куда направляются. Кроме того, во время экскурсий путешественников сопровождает профессиональный гид.
Расписание экскурсий:
- 2-3 января — новогодний экспресс в Рязань «Зимнее очарование есенинского края», Рязань — Константиново — Пощупово;
- 3-4 января — «История трех кремлей, или Сказочная история коломенской пастилы», Рязань — Зарайск — Коломна;
- 4-5 января — «На поиски русской души в русской глубинке. Зимние забавы на Щацкой земле», Шацк — Рязань;
- 5-6 января — «В гости к Снежной королеве сквозь огни сказочного Касимова», Рязань — Гусь Железный — Касимов — Рязань.