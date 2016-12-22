Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:02, 22 декабря 2016 2 484
 0    0

В Москве угонщики совершили девять ДТП подряд

В Москве угонщики совершили девять ДТП подряд

В Москве угонщики совершили девять ДТП подряд, скрываясь от полиции, передает ТАСС со ссылкой на УМВД.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское задержали подозреваемых в угоне иномарки. Скрываясь от полицейских на похищенном авто, злоумышленники совершили девять аварий», — говорится в сообщении.

Ранее в полицию обратился молодой человек, который сообщил, что у него автомобиль Mazda, припаркованного на неохраняемой стоянке возле дома на Челябинской улице. Пропавшую машину обнаружили на Варшавском шоссе и начали ее преследование. Угонщиков удалось задержать.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
17:16, 22 декабря 2016
Тело пропавшего 91-летнего рязанца нашли в лесу — следствие
17:02, 22 декабря 2016
В Москве угонщики совершили девять ДТП подряд
16:04, 22 декабря 2016
В Рязани сгорел автомобиль
14:49, 22 декабря 2016
В переходе у «Барса на Московском» произошло короткое замыкание
14:13, 22 декабря 2016
Рязанские полицейские изъяли «боярышник» из торговой палатки. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы

До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы 3

«В понедельник и решил сдать на утилизацию накопившиеся за несколько лет перегоревшие ртутные (они же энергосберегающие) лампочки».

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 24 444
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 22 239
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 19 513
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
13:16, 10 декабря 2016 18 905
Рязанка с потерянных в Питере фотографий не обрадовалась находке
17:20, 17 декабря 2016 17 494
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум