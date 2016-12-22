В Москве угонщики совершили девять ДТП подряд, скрываясь от полиции, передает
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское задержали подозреваемых в угоне иномарки. Скрываясь от полицейских на похищенном авто, злоумышленники совершили девять аварий», — говорится в сообщении.
Ранее в полицию обратился молодой человек, который сообщил, что у него автомобиль Mazda, припаркованного на неохраняемой стоянке возле дома на Челябинской улице. Пропавшую машину обнаружили на Варшавском шоссе и начали ее преследование. Угонщиков удалось задержать.