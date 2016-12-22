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8:53, 22 декабря 2016 1 219
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В Иркутске из-за отравления контрафактной водкой погибла женщина

В Иркутске из-за отравления контрафактной водкой погибла женщина

Медицинские работники зафиксировали в Иркутске случай смертельного отравления контрафактной водкой. Уже более 60 человек здесь погибли от отравления концентратом «Боярышник», передает ТАСС.

«Одна из жертв массового отравления, жительница Ленинского района, умерла на дому. Ее родственники сообщили медикам, что она употребляла водку „Белая береза“», — сообщила начальник департамента здравоохранения и социальной защиты Иркутска Наталья Тарабан.

Часть из 37 смертельных случаев, зарегистрированных на данный момент в больницах, произошла от отравления не метанолом, а другим неизвестным ядом. Ранее сообщалось, что в «Боярышнике» обнаружили метиловый спирт.

В Иркутске действует ЧС, продолжают изъятие контрафактного алкоголя и спиртосодержащей продукции.


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