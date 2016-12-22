Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:51, 22 декабря 2016 226
 0    0

В 2017 году в Москве появится 16 новых станций метро

В 2017 году в Москве появится 16 новых станций метро

Фото: Pixabay.com

В Москве в 2017 году планируют открыть 16 станций московского метро, сообщает The Village со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

«В 2017 году горожане получат 16 новых станций метро. Уже в начале следующего года планируется запустить первый участок Третьего пересадочного контура с пятью станциями», — заявил Бочкарев.

Так, запустится движение на участке Калининско-Солнцевской линии до станции «Рассказовка». На этой ветке построят семь новых станций. По словам Бочкарева, почти готовы к открытию станции «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки».

В эксплуатацию введутся три станции Люблинско-Дмитровской линии: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». Также в 2017 году заработает станция «Ховрино» Замоскворецкой линии.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
16:40, 22 декабря 2016
Рязань вошла в топ-15 по продаже страховых полисов
15:26, 22 декабря 2016
За 11 месяцев филиал «Рязаньэнерго» подключил к электросетям почти три тысячи человек
14:51, 22 декабря 2016
В 2017 году в Москве появится 16 новых станций метро
14:29, 22 декабря 2016
С 2017 года запретят оставлять в автомобиле детей без присмотра
13:44, 22 декабря 2016
Рязанцы пожаловались на неработающий паркомат
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
«Мармакс» предложил рязанцам выбирать загородную жизнь

«Мармакс» предложил рязанцам выбирать загородную жизнь

Команда инвестиционно-строительной группы «Мармакс» создали свободное от городской суеты место, недалеко от города с полным ощущением свободы, тишины.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 24 127
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 22 146
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 19 180
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
13:16, 10 декабря 2016 18 865
Рязанка с потерянных в Питере фотографий не обрадовалась находке
17:20, 17 декабря 2016 17 060
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум