В 2017 году в Москве появится 16 новых станций метро

В Москве в 2017 году планируют открыть 16 станций московского метро, сообщает
«В 2017 году горожане получат 16 новых станций метро. Уже в начале следующего года планируется запустить первый участок Третьего пересадочного контура с пятью станциями», — заявил Бочкарев.
Так, запустится движение на участке Калининско-Солнцевской линии до станции «Рассказовка». На этой ветке построят семь новых станций. По словам Бочкарева, почти готовы к открытию станции «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки».
В эксплуатацию введутся три станции Люблинско-Дмитровской линии: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». Также в 2017 году заработает станция «Ховрино» Замоскворецкой линии.