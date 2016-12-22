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14:43, 22 декабря 2016 584
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Утки в Дашково-Песочне могут погибнуть из-за мороза

Утки в Дашково-Песочне могут погибнуть из-за мороза

Утки в Дашково-Песочне могут погибнуть из-за мороза

Дикие утки, зимующие на пруду в Дашково-Песочне могут погибнуть из-за замерзшего пруда. Об этом в сюжете сообщил телеканал ГТРК «Ока».

О птицах забеспокоились местные жители. Пруд практически полностью замерз и утки ютятся в маленькой полынье. Помимо этого, птицы могут обморозить лапы. Вода нужна им, чтобы греться. Часть стаи перелетела на соседний водоем, который не скован льдом.

Местные жители беспокоятся, что утки могут стать добычей собак. 

«Вчера пришли, их штук пять тут было, собак, трепали всех. Мы и гоняли, и кидали, они уже просто их ловят в этой лужице», - говорится в сообщении.


 


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