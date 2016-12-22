Устроивший стрельбу на трассе в Рязанской области тамбовчанин получил срок

Жителю Тамбовской области,
Мужчину признали виновным. Тамбовчанин получил год и десять месяцев лишения свободы условно.
Напомним, инцидент произошел 13 декабря 2015 года. У мужчины возник конфликт с маршрутчиком, из-за чего он стрелял в машину.
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Жителю Тамбовской области,
Мужчину признали виновным. Тамбовчанин получил год и десять месяцев лишения свободы условно.
Напомним, инцидент произошел 13 декабря 2015 года. У мужчины возник конфликт с маршрутчиком, из-за чего он стрелял в машину.
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«В понедельник и решил сдать на утилизацию накопившиеся за несколько лет перегоревшие ртутные (они же энергосберегающие) лампочки».