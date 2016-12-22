Умер актер Вячеслав Шалевич

В Москве в возрасте 82 лет умер народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич, передает «
Актер скончался в больнице после тяжелой продолжительной болезни. Прощание состоится в театре имени Вахтангова, отмечает агентство.
О том, что Шалевича госпитализировали, стало известно 3 декабря. Его доставили в реанимационное отделение одной из столичных клиник. По данным издания, актеру стало плохо 30 ноября во время представления юбилейного спектакля «Пристань» на сцене Вахтанговского театра, после чего ему вызвали скорую. Однако Шалевич отказался от госпитализации и уехал домой вместе с супругой.
Вячеслав Шалевич родился в Москве 27 мая 1934 года. С 1998 по 2011 год он возглавлял Московский драматический театр имени Рубена Симонова. В это же время он был актером Театра имени Вахтангова.
Актер известен своими ролями в кино, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Капитанская дочка» и «Три тополя на Плющихе».