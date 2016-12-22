Активисты ОНФ обсудили проблему освещения около школ и детских садов Рязани за круглым столом, который прошел в четверг, 22 декабря. На встрече подвели итоги акции «Ученье свет, у школы — тьма».
Активист ОНФ Сергей Тарасов рассказал о рейде, в ходе которого исследовали наружное освещение учреждений и улично-дорожную сеть около школ.
Как отметил Тарасов, недостаточное искусственное освещение отметили у школ №№ 1, 2, 10, 63, 52, 17, 51, 62, 37. При этом дороги, по которым ходят дети, не регулярно очищают от снега, а припаркованные машины мешают пешеходам.
Всем нормам соответствует освещение только в двух школах в Дашково-Песочне: №71 и №72
Отмеченные недостатки направили в органы местного самоуправления.
Как отметил замначальник отдела УГИБДД по области Валерий Ефремов, согласно ГОСТу все участки около школ, помимо освещения, должны быть обустроены пешеходными переходами и ограждениями, средствами дополнительного привлечения внимания, искусственными неровностями и знаками повышенной информативности на желто-зеленых щитах.
«Лишь 10% образовательных учреждений Рязани соответствует этим требованиям», — заявил Ефремов.
Замначальник управления образования и молодежной политики Рязани Геннадий Лескин отметил, что дирекция благоустройства города вместе с ГИБДД формирует дорожную карту по устранению недостатков освещения около территории школы, в которой будут выделены приоритетные объекты.
«Возможности бюджета ограничены, поэтому восстановить в 200 образовательных учреждениях Рязани освещение не предоставляется возможным», — заключил Лескин.