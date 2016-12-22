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18:22, 22 декабря 2016 403
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«Ученье — свет». Активисты ОНФ обсудили проблему освещения около школ Рязани

«Ученье — свет». Активисты ОНФ обсудили проблему освещения около школ Рязани

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Активисты ОНФ обсудили проблему освещения около школ и детских садов Рязани за круглым столом, который прошел в четверг, 22 декабря. На встрече подвели итоги акции «Ученье свет, у школы — тьма».

Активист ОНФ Сергей Тарасов рассказал о рейде, в ходе которого исследовали наружное освещение учреждений и улично-дорожную сеть около школ.

Как отметил Тарасов, недостаточное искусственное освещение отметили у школ №№ 1, 2, 10, 63, 52, 17, 51, 62, 37. При этом дороги, по которым ходят дети, не регулярно очищают от снега, а припаркованные машины мешают пешеходам.

Всем нормам соответствует освещение только в двух школах в Дашково-Песочне: №71 и №72

Отмеченные недостатки направили в органы местного самоуправления.

Как отметил замначальник отдела УГИБДД по области Валерий Ефремов, согласно ГОСТу все участки около школ, помимо освещения, должны быть обустроены пешеходными переходами и ограждениями, средствами дополнительного привлечения внимания, искусственными неровностями и знаками повышенной информативности на желто-зеленых щитах.

«Лишь 10% образовательных учреждений Рязани соответствует этим требованиям», — заявил Ефремов.

Замначальник управления образования и молодежной политики Рязани Геннадий Лескин отметил, что дирекция благоустройства города вместе с ГИБДД формирует дорожную карту по устранению недостатков освещения около территории школы, в которой будут выделены приоритетные объекты.

«Возможности бюджета ограничены, поэтому восстановить в 200 образовательных учреждениях Рязани освещение не предоставляется возможным», — заключил Лескин.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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