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21:37, 22 декабря 2016 408
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Тариф «Платона» в 2017 году увеличат в два раза 2

Тариф «Платона» в 2017 году увеличат в два раза

Тариф по системе «Платон» в 2017 году увеличат в два раза, до 3,06 рублей с 1 км. Об этом сообщил министр транспорта России Максим Соколов.

По его словам, год система «Платон» отработала в нормальном режиме и теперь пора переходить на новый тариф.

«Сейчас это 1 рубль 53 копейки, необходимо переходить на 3,06 рубля. Это нужно сделать в 2017 году. Как, сейчас думаем», — цитирует слова Соколова ТАСС.

Он уточнил, что коммерческий грузовик более 12 т наносит ущерб, равный проезду 20-30 тыс. легковых автомобилей. «Смысл системы „Платон“ в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта», — добавил Соколов.

Напомним, информация о том, что тариф на «Платон» может повыситься появилась в начале ноября.


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