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12:16, 22 декабря 2016 1 606
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Superjob назвал основные тренды в вакансиях 2017 года

Superjob назвал основные тренды в вакансиях 2017 года

Фото: Pixabay.com

Аналитики рекрутингового портала Superjob озвучили прогноз об основных трендах на рынке труда-2017. Новых специалистов все чаще будут искать через мобильные платформы, пишет «Российская газета».

Ряд специалистов может попасть под сокращение, некоторые будут пользоваться повышенным спросом у работодателей. В 2017 году прогнозируют снижение спроса на бухгалтеров начального уровня, что отразится в снижении предложение по зарплате. Продолжится сокращение бухгалтерских подразделений на средних и крупных предприятиях, в том числе государственных. К 2020 году рынок бухгалтеров начального уровня может сократиться в три раза, чему будет способствовать электронный документооборот.

Также банки перестанут размещать новые вакансии и будут сокращать позиции специалистов, которые задействованы в бумажном документообороте. Снизится спрос на сотрудников контакт и колл-центров в связи с автоматизацией данной сферы. В целом ближайшие годы сократится объем предложений для специалистов по обработке информации.

Спрос на квалифицированных рабочих перестанет расти с 2017 года из-за внедрения роботизированной техники.

Снизится потребность в преподавателях иностранных языков. Знание языка перестанет быть преимуществом при трудоустройстве, кроме должностей, где требуется уровень носителя.

В добывающей отрасли востребованы будут специалисты по разведке и разработке месторождений, совершенствованию технологий. Высоко будут цениться инженеры в машиностроении, в авиационной и пищевой промышленности, а также специалисты в лесной промышленности.

В банковской сфере нужны будут управленцы, в том числе антикризисные, специалисты по работе с залогами и задолженностями. В юриспруденции сокращение не грозит специалистам в области международного и налогового права.

Востребованными также будут HR-директора по персоналу, аналитики с техническим бэкграундом, специалисты по внутреннему обучению.

Кроме того, Superjob отметил, что все чаще работодатели будут прибегать к мобильным сервисам, которые позволяют оперативно искать и анализировать информацию о потенциальных кандидатах в соцсетях.


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