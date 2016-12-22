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16:47, 22 декабря 2016 216
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Стала известна дата суда над похитившими деньги рязанцев руководителями «Сберкассы 24»

Стала известна дата суда над похитившими деньги рязанцев руководителями «Сберкассы 24»

Суд над руководителями «Сберкассы 24» состоится 12 января 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Мошенники обвиняются в том, что с 2012 года привлекали деньги рязанцев под предлогом выплат дивидендов. Деньги вкладчикам не вернули, финансово-хозяйственная деятельность «Сберкассы 24» не осуществлялась.

Бывших руководителей оставят под стражей до 7 мая 2017 года.


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