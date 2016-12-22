Стала известна дата суда над похитившими деньги рязанцев руководителями «Сберкассы 24»

Суд над руководителями «Сберкассы 24» состоится 12 января 2017 года. Об этом
Мошенники обвиняются в том, что с 2012 года
Бывших руководителей оставят под стражей до 7 мая 2017 года.
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Суд над руководителями «Сберкассы 24» состоится 12 января 2017 года. Об этом
Мошенники обвиняются в том, что с 2012 года
Бывших руководителей оставят под стражей до 7 мая 2017 года.
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