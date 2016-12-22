С 2017 года запретят оставлять в автомобиле детей без присмотра

С 2017 года в России вступают в силу изменения к Правилам дорожного движения (ПДД), касающиеся транспортировки детей возрастом до 12 лет в автомобилях, сообщает «
С начала года водитель, который перевозит ребенка, должен обеспечить кресло для перевозки, подходящее по росту и весу малыша.
Такие новшества будут ведены из-за повышенного травматизма детей по причине несоответствия автокресел параметрам ребенка. Нововведения обусловлены тем, что родители часто используют большие кресла для маленьких детей, а это в случае ДТП может нанести ребенку травмы.
Как отметили в ГИБДД, новые нормы призваны свести к минимуму последствия для ребенка в случае аварии.
Также в ПДД появилась поправка, которая запрещает оставлять детей до семи лет одних без присмотра в салоне автомобиля.
За нарушение правил предусмотрен штраф. К примеру, за оставленного ребенка в транспорте нужно будет заплатить 500 рублей, и 3000 рублей — за перевозку детей с нарушениями правил.