Рязанцы создадут ледяную скульптуру Шнурова в Санкт-Петербурге

Рязанские мастера создадут ледяную скульптуру Сергея Шнурова в Санкт-Петербурге. Фигура появится на Московской площади, пишет
По замыслу авторов, певец будет сидеть с коробкой лабутенов на остановке и ждать ретротрамвай.
Помимо фигуры лидера «Ленинграда», скульпторы создадут горки, лабиринт, дом из Простоквашино, персонажей некоторых мультфильмов. Вместе с рязанцами над созданием трудятся мастера из Ижевска и Красноярска.
Для создания скульптур заготовили 160 тонн льда. Выставка «Ледяная сказка» откроется в пятницу, 23 декабря.