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8:12, 22 декабря 2016 924
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Рязанцы создадут ледяную скульптуру Шнурова в Санкт-Петербурге

Рязанцы создадут ледяную скульптуру Шнурова в Санкт-Петербурге

Рязанские мастера создадут ледяную скульптуру Сергея Шнурова в Санкт-Петербурге. Фигура появится на Московской площади, пишет Chaspik.

По замыслу авторов, певец будет сидеть с коробкой лабутенов на остановке и ждать ретротрамвай.

Помимо фигуры лидера «Ленинграда», скульпторы создадут горки, лабиринт, дом из Простоквашино, персонажей некоторых мультфильмов. Вместе с рязанцами над созданием трудятся мастера из Ижевска и Красноярска.

Для создания скульптур заготовили 160 тонн льда. Выставка «Ледяная сказка» откроется в пятницу, 23 декабря.


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