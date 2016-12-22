Рязанские полицейские изъяли «боярышник» из торговой палатки. Видео

Рязанские полицейские изъяли «боярышник» из торговой палатки. Об этом сообщила
В рамках рейда полицейские обнаружили в торговой палатке на улице Гоголя 26 литров контрафактного спиртного и 116 емкостей спиртосодержащего лосьона. Образцы изъятой продукции направили на исследование.
Кроме того, полицейские выявили факт незаконной торговли спиртным в магазине на улице 2-я Железнодорожная. При этом лицензии на данный вид деятельности у предпринимателя оформлено не было. Из незаконного оборота изъяли 233 литра спиртного.
На нарушителей составили административные протоколы, им грозит крупный штраф.