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14:13, 22 декабря 2016 824
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Рязанские полицейские изъяли «боярышник» из торговой палатки. Видео

Рязанские полицейские изъяли «боярышник» из торговой палатки. Видео

Рязанские полицейские изъяли «боярышник» из торговой палатки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В рамках рейда полицейские обнаружили в торговой палатке на улице Гоголя 26 литров контрафактного спиртного и 116 емкостей спиртосодержащего лосьона. Образцы изъятой продукции направили на исследование.

Кроме того, полицейские выявили факт незаконной торговли спиртным в магазине на улице 2-я Железнодорожная. При этом лицензии на данный вид деятельности у предпринимателя оформлено не было. Из незаконного оборота изъяли 233 литра спиртного.

На нарушителей составили административные протоколы, им грозит крупный штраф.


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