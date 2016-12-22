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15:24, 22 декабря 2016 513
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Рязанские автоинспекторы провели студенческий фестиваль «Засветись»

Рязанские автоинспекторы провели студенческий фестиваль «Засветись»

Рязанские автоинспекторы провели студенческий фестиваль «Засветись». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В фестивале участвовало более десяти команд из высших и специальных учебные заведения региона. По словам организаторов, главная цель мероприятия — привлечь внимание к необходимости использования световозвращающих элементов на одежде. Поэтому в каждом свое выступлении участники использовали светововзращатели.

В конце фестиваля подвели результаты конкурса фотографий, которые и выступавшие, и зрители выкладывали в соцсети с с хэштегом #Засветись62. Лучшие из них получили специальные призы.


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