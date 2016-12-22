Рязанцы увидят новый мультфильм о богатырях за неделю до премьеры

Рязанцы смогут увидеть один из самых ожидаемых отечественных мультфильмов — «Три богатыря и Морской царь» — за неделю до премьеры в России. Такой подарок поклонникам приключений богатырей подготовили организаторы сеть кинотеатров «Киномакс» и телеком-оператор «Дом.ru».
Показ состоится в субботу, 24 декабря в кинотеатре «Киномакс» в ТРЦ «Премьер». Начало программы в 16.00. Вход — по пригласительным билетам, которые можно выиграть в официальном сообществе «Дом.ru» в «
Перед началом спецпоказа гости мероприятия смогут поучаствовать в развлекательной программе, а также сфотографироваться с полюбившимися героями мультфильма.
«Три богатыря и Морской царь» — седьмой фильм, в котором богатырям придется сразиться со злобным морским царем и спасти русскую землю. В этом приключении героям вновь поможет дружба, смелость и любовь.