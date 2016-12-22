Рязанцы устроили песенный флешмоб в торговом центре. Видео

В среду, 21 декабря, рязанцы вновь устроили песенный флешмоб. На этот раз он прошел в ТЦ «Малина». Соответствующее видео размещено на Youtube.
Участниками мероприятия стали студенты. Они исполнили «Песню о далекой Родине».
Напомним, ранее рязанцы
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В среду, 21 декабря, рязанцы вновь устроили песенный флешмоб. На этот раз он прошел в ТЦ «Малина». Соответствующее видео размещено на Youtube.
Участниками мероприятия стали студенты. Они исполнили «Песню о далекой Родине».
Напомним, ранее рязанцы
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