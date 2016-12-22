Рязанцы пожаловались на неочищенные от снега тротуары и дороги. Активисты ОНФ в рамках всероссийской акции «Снежный фронт» выяснили, что дороги возле перекрестка Спортивного переулка и улицы Чапаева не чистят зимой уже третий год.

После этого общественники подготовили обращение к властям Рязани. Активисты рассказали, что местным жителям, мамам с колясками, студентам автотранспортного колледжа приходится идти по проезжей части, так как тротуар для пешеходов находится на метровой высоте над дорогой и завален снегом.

«Мы обращались в дирекцию по благоустройству города, там нам сообщили, что данный перекресток не числится на балансе ни у одного городского муниципального предприятия, но его могут почистить по заявке», — рассказал активист Дмитрий Панкратов.

Также, уточнили общественники, завалена снегом детская и спортивная площадки

Также, уточнили общественники, завалена снегом детская и спортивная площадки. Кроме этого, неочищенна от снега дорога из школы №1, а также подход к спортивной школе «Спартак». Детям и другим пешеходам зимой приходится пользоваться накатанными спусками, которые при перепадах температур превращаются в травмоопасные участки, отметили активисты.

«В настоящее время в тех местах, которые проверили представители ОНФ, трудно говорить о безопасном детском досуге, особенно в холодное время года. Не меньшей опасности подвергаются и другие пешеходы, которые фактически рискуют здоровьем, передвигаясь в неприспособленной для них среде. Мы обращаем внимание властей на ситуацию, которая из года в год складывается в самом центре нашего города и надеемся, что проблемный участок будет приведен в порядок. Мы также продолжим свой мониторинг и будем держать ситуацию на контроле», — сообщил Панкратов.