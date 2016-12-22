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16:43, 22 декабря 2016 264
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Рязань вошла в топ-15 по продаже страховых полисов

Рязань вошла в топ-15 по продаже страховых полисов

Рязань вошла в топ-15 по продаже страховых полисов. Об этом сообщила пресс-служба «АльфаСтрахование».

По данным пресс-службы, в общей сложности в России за период с января по сентябрь 2016 года заключили 122,5 млн договоров страхования.

Наибольшее количество договоров было заключено в Москве (50,6 млн штук), Санкт-Петербурге (5,5 млн штук) и Московской области (3,7 млн штук). Рязанская область с результатом 1 455 368 штук расположилась на 15 месте, следом за Воронежской (1 499 430 штук).

Наименьшие показатели среди 85 регионов страны продемонстрировали Байконур, где заключено всего 618 договоров.


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