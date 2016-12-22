Природоохранная прокуратура напомнила рязанцам об уголовной ответственности за ловлю рыбы в зимовальных ямах

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура напомнила о запрете ловли рыбы в зимовальных ямах. Об этом сообщила ее пресс-служба.
Сотрудники прокуратуры рассказали, что с октября по апрель правилами рыболовства (приложение №5 к Правилам рыболовства «Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна») запрещена ловля рыбы в зимовальных ямах на водоемах Ермишинского, Касимовского, Пителинского, Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Спасского, Шацкого, Шиловского районов.
Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.
Справка
Зимовальные ямы — места массовых скоплений рыб в углублениях дна рек и озер в зимний период. Обычно на ямах сосредоточиваются рыбы одного вида, что обеспечивает наилучшие условия зимовки. В проточных водоемах зимовальные ямы находятся в наиболее глубоких местах с замедленным течением.