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19:08, 22 декабря 2016 513
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Природоохранная прокуратура напомнила рязанцам об уголовной ответственности за ловлю рыбы в зимовальных ямах

Природоохранная прокуратура напомнила рязанцам об уголовной ответственности за ловлю рыбы в зимовальных ямах

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура напомнила о запрете ловли рыбы в зимовальных ямах. Об этом сообщила ее пресс-служба.

Сотрудники прокуратуры рассказали, что с октября по апрель правилами рыболовства (приложение №5 к Правилам рыболовства «Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна») запрещена ловля рыбы в зимовальных ямах на водоемах Ермишинского, Касимовского, Пителинского, Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Спасского, Шацкого, Шиловского районов.

Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.

Справка

Зимовальные ямы — места массовых скоплений рыб в углублениях дна рек и озер в зимний период. Обычно на ямах сосредоточиваются рыбы одного вида, что обеспечивает наилучшие условия зимовки. В проточных водоемах зимовальные ямы находятся в наиболее глубоких местах с замедленным течением.


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