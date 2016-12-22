При поддержке РНПК состоялась встреча школьников и родственников без вести пропавшего красноармейца

При поддержке Рязанской НПК в школе №47 прошла памятная встреча, посвященная 75-летию победы в Битве под Москвой.
На мероприятие пригласили дочь красноармейца, который погиб в годы войны и числился без вести пропавшим. Ученики передали ей архивные документы и фотографии мемориала в Нюрнберге, где предположительно захоронен герой — Андрей Березинский. Он командовал пулеметной ротой 33 мотострелкового полка. Скончался в лагере 8 марта 1942 года. Имя его увековечено на братском кладбище. Все это время родственники ничего не знали о красноармейце.
Ученики отметили, что испытали большое чувство гордости от поисковой работы, которая привела к такой трогательной встрече. «Это уникальный опыт. Мы узнали много нового о людях, совершивших подвиг советского солдата», — сообщили они.
Памятная встреча стала продолжением совместной работы детской общественной организации «Хозяин Мещеры» и Рязанской НПК.