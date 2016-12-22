От имени Деда Мороза. К сбору подарков для рязанских интернатов присоединился губернатор

К традиционной рязанской благотворительной акции «
11-летней Юле политик передал планшетный компьютер, для заказавшего радиоуправляемую машинку 12-летнего Саши он выбрал большой экскаватор. Также Ковалев подписал детям открытки, указав в них, что действует от имени Деда Мороза.
«Когда маленькие мечты детей сбываются, это, наверное, самое дорогое для них, что может быть. Поэтому я такие акции поддерживаю и всех, кто имеет возможность, призываю участвовать в них», — сказал губернатор журналистам.
Акция продлится по 23 декабря, в выходные подарки отвезут в интернаты, рассказали журналистам волонтеры. Наряду с «Круизом» елки с фотографиями стоят в торговых центрах «Атрон», «Виктория Плаза», «М5 Молл» и «Премьер». Подарков ждут еще 22 ребенка.