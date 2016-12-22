Незаметные герои. В Рязани наградили лучших работников «Теплосети»

Лучшие работники Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей получили государственные и региональные награды. Их вручили на торжественном собрании ко Дню энергетика в четверг, 22 декабря.
Всего отметили около 20 человек. В частности, начальник района теплосетей Михаил Беляков, слесарь Виталий Паньков и мастер участка Нина Царева удостоились благодарностей Минэнерго России. Также работники РМПТС получили почетные грамоты регионального министерства ТЭК и ЖКХ, благодарности главы Рязани, почетные грамоты и благодарности мэрии, ценные подарки областной и городской думы.
«Без вашей профессии просто не может быть хорошей, комфортной жизни, — подчеркнул зампред рязанского правительства Владимир Трушкин. — Не зря ваш праздник приходится на самый темный день в году». Задачу обеспечивать людей теплом он назвал «высокой честью и высоким доверием». «Я очень горд, что знаком с многими сотрудниками вашего предприятия», — отметил Трушкин.
«В зимний период жизнь людей зависит от вашей слаженной работы, — заявил начальник рязанского управления энергетики и ЖКХ Алексей Щегольков. — Вы всегда справлялись с проверками, которые устраивала вам наша погода, сети и оборудование». Депутат областной думы Александр Ачалов посетовал, что труд РМПТС не всегда по достоинству оценивается населением, а его городской коллега Игорь Яшин назвал работников «Теплосети», «незаметными героями», которые «творят чудеса» на «не самых благополучных сетях».