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15:39, 22 декабря 2016 398
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Три богатыря» и «Елки-5»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Три богатыря» и «Елки-5»

На этой неделе в кино появится фильмы на новогоднюю тематику. На экраны выйдет немалое количество российских новинок.

Одной из главных премьер можно назвать мультфильм «Три богатыря и Морской царь» — продолжение приключений Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича.

Также на этой неделе выходит очередная серия полюбившейся новогодней комедии — «Елки-5». А теневую сторону Нового года раскроет российский фэнтези-фильм «Дед Мороз. Битва магов»

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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