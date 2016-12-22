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15:11, 22 декабря 2016 373
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Игроки ХК «Рязань» навестили воспитанников михайловского интерната

Игроки ХК «Рязань» навестили воспитанников михайловского интерната

Игроки, тренеры и руководство ХК «Рязань» посетили михайловский интернат. Традиционный визит состоялся в среду, 21 декабря, сообщила клубная пресс-служба.

Воспитанники интерната устроили для гостей концерт по случаю 75-летия освобождения города: пели песни военных лет, читали стихи, рассказывали о героях сражений, а в конце вечера вместе с хоккеистами исполнили легендарную «Катюшу». Игроки вручили детям новогодние подарки и пообщались в неформальной обстановке.

ХК «Рязань» посещает скит Сретенского монастыря и интернат ежегодно. Директор заведения иерей Владимир Щетинин в юности сам занимался хоккеем и легко нашел общий язык со спортсменами.

Фото ХК «Рязань»


© RZN.info

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