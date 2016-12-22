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18:18, 22 декабря 2016 683
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Елку в старожиловском дворе срубили по просьбе жильцов

Елку в старожиловском дворе срубили по просьбе жильцов

В Старожилове срубили большую ель в одном из дворов. Дерево спилили по просьбе жильца дома Николая Магомедова, который в середине 80-х эту ель и посадил, передает сайт ИД «Пресса».

По словам главы администрации Старожиловского городского поселения Алексея Филина, Магомедов еще летом обратился с просьбой спилить мешавшую елку. Она выросла выше крыши трехэтажного дома и стала закрывать жильцам свет.

Если бы проблему начали решать летом, то мужчине пришлось бы оплачивать все работы. Тогда Филин посоветовал подождать до Нового года, чтобы спилить елку за счет администрации и использовать ее на праздничных гуляниях.

Жильцы дома добавили, что никаких разногласий во время процесса не возникало.

Напомним, информация о том, что в рязанском поселке вырубили ель в одном из дворов появились на странице «Типичное Старожилово» «ВКонтакте». Комментаторы предположили, что дерево потребовалось местным властям для поселкового новогоднего праздника, и возмутились по этому поводу.

Фото ИД «Пресса»


© RZN.info

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