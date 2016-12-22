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22:01, 22 декабря 2016 211
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Джоан Роулинг рассказала о работе над двумя новыми произведениями

Джоан Роулинг рассказала о работе над двумя новыми произведениями

Британская писательница Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, выпустит еще два романа, передает «Интерфакс».

Так, в твиттере на вопрос одного из поклонников ее творчества: «Когда выйдет новый роман?», Роулинг написала: «Я работаю над ним (прямо сейчас)».

Позже она уточнила, что готовятся две книги: одна — под ее собственным именем, вторая — под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

При этом Роулинг исключила, что роман будет посвящен Ньюту Саламандеру — герою вселенной «Гарри Поттера» и фильма «Фантастические твари и где они обитают», но не стала отрицать или подтверждать информацию о том, что речь может идти о расширении мира поттерианы.


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