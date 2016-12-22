Для квартала с Домом Херасковых нашелся потенциальный инвестор

В Рязани нашли потенциального инвестора для развития квартала в историческом центре. В четверг, 22 декабря, городские власти официально сообщили результаты аукциона на право развивать 0,63 га в границах улиц Фурманова, Свободы, Грибоедова, Либкнехта.
Согласно объявлению, на торги поступила одна заявка и их признали несостоявшимися. В соответствии с законом, единственный участник имеет право заключить договор о развитии территории, уточнили RZN.info в администрации Рязани. Он должен определиться в течение месяца.
Начальная цена аукциона составляла 953,6 тысяч рублей.
Площадка входит в профильную муниципальную программу, которая предусматривает расселение и снос ветхих домов за счет инвестора и новое строительство на их месте. На участке расположены имеющий охранный статус
Территория входит в границы археологического наследия «Культурный слой острога и посада Переяславль Рязанский», высота застройки ограничена 15 метрами.