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13:53, 22 декабря 2016 627
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Для квартала с Домом Херасковых нашелся потенциальный инвестор

Для квартала с Домом Херасковых нашелся потенциальный инвестор

В Рязани нашли потенциального инвестора для развития квартала в историческом центре. В четверг, 22 декабря, городские власти официально сообщили результаты аукциона на право развивать 0,63 га в границах улиц Фурманова, Свободы, Грибоедова, Либкнехта.

Согласно объявлению, на торги поступила одна заявка и их признали несостоявшимися. В соответствии с законом, единственный участник имеет право заключить договор о развитии территории, уточнили RZN.info в администрации Рязани. Он должен определиться в течение месяца.

Начальная цена аукциона составляла 953,6 тысяч рублей.

Площадка входит в профильную муниципальную программу, которая предусматривает расселение и снос ветхих домов за счет инвестора и новое строительство на их месте. На участке расположены имеющий охранный статус Дом Херасковых (улица Свободы, дом №7) и еще пять домов: №11, №13 и №15 по улице Фурманова, №7-а по улице Свободы и №50-а по улице Грибоедова. Первый из них заброшен.

Территория входит в границы археологического наследия «Культурный слой острога и посада Переяславль Рязанский», высота застройки ограничена 15 метрами.


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