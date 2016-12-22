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10:02, 22 декабря 2016 868
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ЦБ отозвал лицензии у двух московских кредитных организаций

ЦБ отозвал лицензии у двух московских кредитных организаций

Банк России отозвал лицензии у московских Межрегионального клирингового банка и небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата», передает ТАСС.

По данным Центрального банка, Межрегиональный клиринговый банк и «Столичная расчетная палата» нарушали требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган.

Кроме того, обе кредитные организации были вовлечены в проведение сомнительных транзитных операций, отмечается в сообщении Банка России. При этом руководители и собственники организаций «не предприняли действенных мер по нормализации» их деятельности.

На 1 декабря 2016 года «Столичная расчетная палата» занимала 613-е место в банковской системе России, а Межрегиональный клиринговый банк — 487-е место, говорится на сайте регулятора.


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