24 декабря ЭРА проведет для рязанцев заключительную акцию по раздельному сбору мусора

Экологический рязанский альянс в субботу, 24 декабря, проведет для горожан последнюю в этом году акцию по раздельному сбору мусора. Об этом общественная организация сообщила в пресс-релизе.
Вторсырье для переработки рязанцы смогут сдать с 10:00 до 12:00 у ТЦ «Барс на Есенина».
В честь завершения года активисты подготовили для участников акции сюрприз: для тех, кто придет на акцию с детьми, приготовлены подарки.
Напомним, пять подобных еженедельных акций по раздельному сбору прошли в разных районах города — в Дашково-Песочне, Роще, на Московском шоссе и на улице Есенина.
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