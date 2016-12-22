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21:18, 22 декабря 2016 432
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24 декабря ЭРА проведет для рязанцев заключительную акцию по раздельному сбору мусора

24 декабря ЭРА проведет для рязанцев заключительную акцию по раздельному сбору мусора

Экологический рязанский альянс в субботу, 24 декабря, проведет для горожан последнюю в этом году акцию по раздельному сбору мусора. Об этом общественная организация сообщила в пресс-релизе.

Вторсырье для переработки рязанцы смогут сдать с 10:00 до 12:00 у ТЦ «Барс на Есенина».

В честь завершения года активисты подготовили для участников акции сюрприз: для тех, кто придет на акцию с детьми, приготовлены подарки.

Напомним, пять подобных еженедельных акций по раздельному сбору прошли в разных районах города — в Дашково-Песочне, Роще, на Московском шоссе и на улице Есенина.

Фото ЭРА


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