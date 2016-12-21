В Роспотребнадзоре прокомментировали заявление МВД о «Ревизорро»

Роспотребнадзор заявил, что телевизионные передачи и сюжеты в СМИ являются поводом для внеплановых проверок. Таким образом ведомство прокомментировало заявление МВД о том, что журналисты «Ревизорро» не имеют права самостоятельно заниматься проверкой ресторанов, передает
«Сюжеты в средствах массовой информации о нарушениях обязательных санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с требованиями федерального законодательства являются основанием для проведения внеплановых проверок Роспотребнадзора», — отметили в пресс-службе.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что многие объекты были закрыты после сюжетов передач «Ревизорро», «Контрольная закупка», «НашПотребНадзор».
За девять месяцев 2016 года Роспотребнадзор проверил 11,4 тысячи предприятий общепита, из них одну тысячу закрыли, 2,6 тысячи человек уволили. В ведомстве отметили, что количество проверок уменьшилось по сравнению с прошлыми показателями.