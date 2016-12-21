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11:38, 21 декабря 2016 1 059
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«Почта России» упростила отправление посылок за рубеж

«Почта России» упростила отправление посылок за рубеж

«Почта России» и Федеральная таможенная служба (ФТС) расширили на всю страну проект по упрощенному таможенному оформлению товаров, пересылаемых на экспорт в международных почтовых отправлениях (МПО) корпоративными клиентами компании: отправить посылку за рубеж в упрощенном порядке корпоративные клиенты могут в 469 центрах выдачи и приема посылок, три из которых находятся в Рязани, сообщили в пресс-релизе организации.

В церемонии презентации возможностей нового проекта 20 декабря 2016 года приняли участие cоветник президента России, председатель совета ИРИ Герман Клименко; руководитель федеральной таможенной службы Владимир Булавин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев и генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.

Упрощение таможенного оформления экспортируемых товаров почта России и ФТС России реализуют в рамках поручения Правительства РФ. Проект инициирован институтом развития интернета. «Его суть заключается в создании максимально комфортных условий экспорта товаров для отечественных производителей и компаний-экспортеров, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), а также компаний, которым при вывозе товаров не требуется возмещения НДС», — говорится в сообщении.

При оформлении экспортируемых товаров эти отправители могут использовать в качестве таможенной декларации документ, применяемый Всемирным почтовым союзом (почтовую декларацию CN23 для посылок или CN22 для мелких пакетов до 2 кг). Новое решение предполагает, что весь диалог отправителя при оформлении экспортируемых товаров начинается и заканчивается в почтовом отделении и занимает несколько минут. Всю работу по экспортному оформлению осуществляют Почта России и ФТС России на основании данных декларации без присутствия отправителя в таможенных органах.

«Совместно с ФТС России мы создали удобное логистическое решение для отправки товаров в посылках за рубеж», — отметил генеральный директор почты России Дмитрий Страшнов.

Ключевые этапы упрощенной процедуры:

  • отправитель заходит на сайт — специальный сервис по отправке посылок на экспорт с товарными вложениями. Вход осуществляется по pochta ID, получаемого в процессе открытия Личного кабинета на сайте pochta.ru;
  • в онлайн режиме заполняется почтовая декларация, которой присваивается уникальный код, идентифицирующий декларацию;
  • отправителю достаточно прийти в ЦВПП с посылкой и распечатанной декларацией, с которой оператор почты при приеме посылки сканирует штрих-код;
  • дальнейшие процедуры не потребуют личного присутствия отправителя: Почта России в рамках электронного обмена отправляет данные о посылке в ФТС России, которая принимает решение в соответствии с действующим таможенным законодательством Евразийского экономического союза.

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