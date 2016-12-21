В МВД назвали незаконными действия журналистов программы «Ревизорро»

МВД России выяснило, что действия журналистов программы «Ревизорро» являются незаконными. Они не имеют права самостоятельно проверять рестораны и отели, так как для этих целей существуют Роспотребнадзор, передает
МВД разъяснило ситуацию после ряда публикаций в СМИ о деятельности программы, которую с 2014 года транслируют на телеканале «Пятница». Авторы заявили целью проверку и фиксацию нарушений хранения продуктов и несоблюдение санитарных норм.
«Предусмотренные в статье 47 закона „О средствах массовой информации“ права журналиста, в том числе право искать, запрашивать, получать и распространять информацию, посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы, производить записи с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, не предопределяют существование у журналиста каких-либо иных исключительных прерогатив, свойственных государственным органам (в частности, применение мер принуждения), то есть деятельность журналиста не может подменять собой деятельность государственного органа и в этом смысле является обособленной», — отметили в пресс-службе МВД.
Правила оказания услуг общественного питания, которые утвердили поста правительства России 15 августа 1997 года, не предоставляют потребителям и журналистам прав самостоятельно входить в помещения исполнителя, доступ к которым ограничен.