Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:22, 21 декабря 2016 1 754
 0    0

«Авиадартс-2017» пройдет в Китае 1

«Авиадартс-2017» пройдет в Китае

«Авиадартс-2017» пройдет в Китае. Об этом сообщили на официальной странице Минобороны России «ВКонтакте».

В конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» прошла планирующая конференция по подготовке III Армейских международных игр. Начальник главного управления боевой подготовки вооруженных сил России Иван Бувальцев отметил, что на АРМИ-2017 проведут 28 конкурсов — 23 уже существующих и пять новых.

На территории КНР проведут шесть из них: «Суворовский натиск», «Авиадартс», «Безопасная среда», «Десантный взвод», «Чистое небо», «Мастер-оружейник». На территории Республики Казахстан пройдут конкурсы: «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов». В Республике Беларусь — «Воин содружества», а Азербайджан проведет соревнования экипажей надводных кораблей «Кубок моря».

АРМИ-2017 состоятся с 29 июля по 12 августа 2017 года.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:51, 22 декабря 2016
В Рязани выберут самую красивую представительницу радиоэлектронной промышленности
15:54, 22 декабря 2016
Рязанские полицейские посетили неблагополучные семьи. Видео
15:45, 22 декабря 2016
В Москве умер внук Иосифа Сталина
15:24, 22 декабря 2016
Рязанские автоинспекторы провели студенческий фестиваль «Засветись»
15:11, 22 декабря 2016
Игроки ХК «Рязань» навестили воспитанников михайловского интерната
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Регион цифровых знаний

Регион цифровых знаний

Компания АО «Программный Регион» проводит специализированные курсы по основным направлениям для студентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 24 134
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 22 154
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 19 186
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
13:16, 10 декабря 2016 18 867
Рязанка с потерянных в Питере фотографий не обрадовалась находке
17:20, 17 декабря 2016 17 085
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум