«Авиадартс-2017» пройдет в Китае. Об этом
В конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» прошла планирующая конференция по подготовке III Армейских международных игр. Начальник главного управления боевой подготовки вооруженных сил России Иван Бувальцев отметил, что на АРМИ-2017 проведут 28 конкурсов — 23 уже существующих и пять новых.
На территории КНР проведут шесть из них: «Суворовский натиск», «Авиадартс», «Безопасная среда», «Десантный взвод», «Чистое небо», «Мастер-оружейник». На территории Республики Казахстан пройдут конкурсы: «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов». В Республике Беларусь — «Воин содружества», а Азербайджан проведет соревнования экипажей надводных кораблей «Кубок моря».
АРМИ-2017 состоятся с 29 июля по 12 августа 2017 года.