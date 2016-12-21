Андрею Карлову присвоили звание героя России посмертно

Владимир Путин присвоил убитому в Турции послу Андрею Карлову звание Героя России. Указ опубликован на
Звание погибшему дипломату присвоено «за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации».
Напомним, российского посла в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.