Водитель, въехавший в толпу людей в Берлине, оказался беженцем

Водитель, въехавший в толпу людей на грузовике в Германии, оказался беженцем. По данным местных СМИ, он приехал из Пакистана или Афганистана, пишет «
СМИ не исключают того, что мужчина приехал в Германию в 2016 году. При этом подтвердили, что второго человека, находившегося в грузовике, убили. Вероятно, он был владельцем машины. У автомобиля зафиксировали польские номера.
По последним данным, в результате наезда на посетителей рождественской ярмарки в Берлине погибли 12 человек, 48 находятся в больницах. Полицейские заявили, что водитель сознательно атаковал людей.
Напомним, в понедельник, 19 декабря, грузовик
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