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13:12, 20 декабря 2016 3 158
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В Анкаре назовут улицу в честь убитого российского дипломата

В Анкаре назовут улицу в честь убитого российского дипломата

В Анкаре назовут улицу в честь убитого российского дипломата, передает Life.

«Те, кто совершил преступление в отношении Карлова, понесут наказание. Мы приняли решение увековечить память Карлова: улицу, где находится Посольство России, переименуют в улицу Карлова», — сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу отметил, что надеется на сохранение российско-турецких отношений. Также он сообщил, что в Анкару прибыли специалисты из России для участия в расследовании убийства.

Как в России, так и в Турции известно, что основная цель нападавших была нанести урон российско-турецким отношениям. Мы не должны позволить организаторам достичь своих целей", — подчеркнул министр.

Фото April O’neil


© RZN.info

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