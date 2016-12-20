В Анкаре назовут улицу в честь убитого российского дипломата, передает
«Те, кто совершил преступление в отношении Карлова, понесут наказание. Мы приняли решение увековечить память Карлова: улицу, где находится Посольство России, переименуют в улицу Карлова», — сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу отметил, что надеется на сохранение российско-турецких отношений. Также он сообщил, что в Анкару прибыли специалисты из России для участия в расследовании убийства.
Как в России, так и в Турции известно, что основная цель нападавших была нанести урон российско-турецким отношениям. Мы не должны позволить организаторам достичь своих целей", — подчеркнул министр.
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