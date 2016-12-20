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22:11, 20 декабря 2016 2 287
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США расширили санкции против России

США расширили санкции против России

США расширили антироссийские санкции. Об этом со ссылкой на заявление американского Минфина передает «РИА Новости».

Перечень пополнили семь частных лиц, восемь организаций и два танкера: «Маршал Жуков» и «Сталинград».

Фигурантами новых санкций стали: Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев, Евгений Пригожин.

Также в Штатах уточнили ограничения в отношении компании «Новатэк», которая уже находится под санкциями (в документе перечислены все его 26 дочерних подразделений).

Глава департамента по контролю за иностранными активами Минфина Джон Смит подчеркнул, что список расширен из-за ситуации, происходящей вокруг Украины и Крыма.


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