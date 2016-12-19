В Перми 13 воспитанников школы-интерната попали в больницу с кишечной инфекцией

Медики госпитализировали с кишечной инфекцией 13 воспитанников школы-интерната для детей с нарушением слуха в Пермском крае, передает
«С диагнозом острая кишечная инфекция неустановленной этиологии 13 детей госпитализированы в ГБУЗ ПК „Пермская краевая клиническая инфекционная больница“, их состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.
В ходе санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что причиной массового отравления могли послужить нарушения обязательных требований при хранении пищевых продуктов и приготовлении готовых блюд, выявленные в ходе обследования пищеблока школы-интерната.
«Вынесено предписание должностного лица управления Роспотребнадзора по Пермскому краю о прекращении организации питания на пищеблоке образовательного учреждения. Возбуждены дела об административном правонарушении в отношении юридического лица, осуществляющего услуги по организации питания детей в школе, подготовлены материалы для направления в суд для решения вопроса об административном приостановлении его деятельности», — сообщает ТАСС.
Отмечается, что ситуация находится на контроле краевого Роспотребнадзора.