Роскомнадзор заблокировал все открытые ресурсы о суициде. По словам главы ведомства Александра Жарова, работа по закрытию сайтов велась несколько лет, передает
«Нами на сегодняшний день заблокировано более 10 тысяч сообществ и сайтов, которые эту информацию распространяли, с 2012 года нами такая работа проводилась. На сегодняшний день можно точно сказать, что открытых сообществ и сайтов не существует», — заявил Жаров в программе «Поздняков» на НТВ.
Глава Роскомнадзора рассказал, что сейчас ведомство работает над закрытыми сообществами «ВКонтакте». «Нами создана совместная рабочая группа с социальной сетью „ВКонтакте“, потому что, в основном, молодёжь находится именно там, мы стараемся в досудебном порядке, в рабочем порядке, выявлять с помощью экспертов Роскомнадзора, с помощью действий администрации „ВКонтакте“ закрытые социальные группы. „ВКонтакте“ их удаляет до всяких решений», — добавил Жаров.