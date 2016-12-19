На парфюмерии могут появиться предупреждения о запрете ее внутреннего употребления. Это также может коснуться другой косметики. Об этом телеканалу «
Возможное нововведение связано с гибелью людей в Иркутске, которые отравились «Боярышником». В составе жидкости находился ядовитый метиловый спирт.
«Безусловно, на такой продукции надо начать писать предупреждения. Люди ищут дешевый алкоголь и расплачиваются своим здоровьем», — отметил Жигарев.
По словам депутата, предупреждение не всегда сможет остановить людей от приема таких жидкостей. «Дело в том, что люди ищут дешевых удовольствий и дешевого алкоголя, а за это надо расплачиваться. Даже в советское время, когда все знали, что нельзя пить одеколон, все равно его пили», — сказал он.