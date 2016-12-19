Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:28, 19 декабря 2016 1 796
 0    0

На парфюмерии могут появиться предупреждения о запрете ее внутреннего употребления

На парфюмерии могут появиться предупреждения о запрете ее внутреннего употребления

Фото: Freeimages.com

На парфюмерии могут появиться предупреждения о запрете ее внутреннего употребления. Это также может коснуться другой косметики. Об этом телеканалу «Мир 24» сообщил председатель Госдумы по экономической политике, промышленности и предпринимательству Сергей Жигарев.

Возможное нововведение связано с гибелью людей в Иркутске, которые отравились «Боярышником». В составе жидкости находился ядовитый метиловый спирт.

«Безусловно, на такой продукции надо начать писать предупреждения. Люди ищут дешевый алкоголь и расплачиваются своим здоровьем», — отметил Жигарев.

По словам депутата, предупреждение не всегда сможет остановить людей от приема таких жидкостей. «Дело в том, что люди ищут дешевых удовольствий и дешевого алкоголя, а за это надо расплачиваться. Даже в советское время, когда все знали, что нельзя пить одеколон, все равно его пили», — сказал он.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:54, 22 декабря 2016
Рязанские полицейские посетили неблагополучные семьи. Видео
15:45, 22 декабря 2016
В Москве умер внук Иосифа Сталина
15:24, 22 декабря 2016
Рязанские автоинспекторы провели студенческий фестиваль «Засветись»
15:11, 22 декабря 2016
Игроки ХК «Рязань» навестили воспитанников михайловского интерната
13:53, 22 декабря 2016
Для квартала с Домом Херасковых нашелся потенциальный инвестор
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Регион цифровых знаний

Регион цифровых знаний

Компания АО «Программный Регион» проводит специализированные курсы по основным направлениям для студентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 24 131
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 22 152
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 19 184
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
13:16, 10 декабря 2016 18 866
Рязанка с потерянных в Питере фотографий не обрадовалась находке
17:20, 17 декабря 2016 17 065
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум