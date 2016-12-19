Дмитрий Медведев потребовал изъять «Боярышник» из продажи

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал прекратить незаконный оборот «Боярышника» и других спиртосодержащих жидкостей, передает
«Это полное безобразие! Очевидно, что этому (торговле суррогатом и контрафактом) нужно положить конец, просто запретить оборот такого рода препаратов. Необходимо обратить внимание на оборот такого рода алкоголесодержащих жидкостей, потому как это превратилось в бизнес, по сути направленный на вытеснение продажи нормального алкоголя из оборота», — заявил глава кабмина.
При этом он отметил, что зачастую якобы медицинские препараты фасуются в довольно значительные емкости и продаются через автоматы.
Медведев также считает необходимым привлекать к ответственности продавцов некачественной алкоголесодержащей продукции через автоматы.
«Лица, которые занимаются реализацией такой (некачественной алкогольной) продукции, тем более если это происходит полулегально, должны привлекаться к ответственности. Я прошу обратить на это внимание и Министерство внутренних дел, потому что часто в регионах автоматы какие-то с „Боярышником“ вешают», — заявил он.
По последним данным, в Иркутске число жертв отравления лосьоном «Боярышник» достигло 33 человек.
Напомним, в воскресенье, 18 декабря, в Иркутской области восемь человек