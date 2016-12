101-летнего британского педофила приговорили к 13 годам тюрьмы. Ральфа Кларка обвинили по 21 пункту в половых преступлениях против двух девочек, совершенных в 1970-х и 1980-х годах, передает Life .

В ходе слушаний мужчина признал вину по девяти обвинениям и изнасиловании мальчика.

Кларка считают самым старым человеком, которого когда-либо осудил суд присяжных Великобритании. От мужчины не требовали, чтобы он сидел на скамье подсудимых, ему предоставили помощника. Кроме того, заседания проходили до обеда, чтобы Клакр смог отдохнуть.

