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16:16, 22 декабря 2016 45
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Всероссийский конкурс для PR-специалистов «Пресс-служба года-2016» начал прием заявок

Всероссийский конкурс для PR-специалистов «Пресс-служба года-2016» начал прием заявок

Ежегодный всероссийский специализированный конкурс для пресс-секретарей, PR-специалистов и сотрудников пресс-служб «Пресс-служба года-2016» начал прием заявок.

Участие бесплатное. Работы оценивает компетентное жюри, в которое входят ведущие российские эксперты в области связей с общественностью.

Конкурсные работы можно выставить в следующие номинации:

  • Пресс-служба года

  • Пресс-секретарь года

  • Лучшее печатное корпоративное СМИ

  • Лучшее электронное корпоративное СМИ

  • Лучшая обложка корпоративного СМИ

  • PR с нуля (к участию принимаются проекты, стартовавшие в 2016 году)

  • Продвижение территорий

  • Лучший PR-проект в государственной сфере

  • Лучший PR-проект в бизнесе

  • Лучший пресс-релиз

  • Лучший проект по внутрикорпоративному PR

  • PR в социальных медиа

  • Лучший социальный проект в бизнесе

  • Лучший студенческий PR-проект

На конкурс «Пресс-служба года-2016» принимаются проекты, реализованные, завершенные или стартовавшие в 2016 году. Участники могут подавать заявки в любое количество номинаций без ограничений. В каждую номинацию можно подавать только одну заявку от каждого участника.

Конкурс «Пресс-служба года» — международный. Участие в нем могут принимать PR-специалисты из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сроки приема заявок: с 22 ноября 2016 года по 28 февраля 2017 года.

Церемония награждения победителей и призеров «Пресс-службы года-2016» пройдет в Москве в апреле 2017 года.

Посмотреть дополнительную информацию и подать заявку на участие можно на официальном сайте.

Контакты: ИД «Имидж-Медиа», 127018, Москва, улица Полковая, дом №3, строение №6, офис №305. Также можно обратиться по номеру телефона +7 (831) 280-95-40 или email psgoda@gmail.com

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