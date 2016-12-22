Всероссийский конкурс для PR-специалистов «Пресс-служба года-2016» начал прием заявок

Ежегодный всероссийский специализированный конкурс для пресс-секретарей, PR-специалистов и сотрудников пресс-служб «Пресс-служба года-2016» начал прием заявок.
Участие бесплатное. Работы оценивает компетентное жюри, в которое входят ведущие российские эксперты в области связей с общественностью.
Конкурсные работы можно выставить в следующие номинации:
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Пресс-служба года
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Пресс-секретарь года
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Лучшее печатное корпоративное СМИ
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Лучшее электронное корпоративное СМИ
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Лучшая обложка корпоративного СМИ
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PR с нуля (к участию принимаются проекты, стартовавшие в 2016 году)
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Продвижение территорий
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Лучший PR-проект в государственной сфере
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Лучший PR-проект в бизнесе
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Лучший пресс-релиз
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Лучший проект по внутрикорпоративному PR
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PR в социальных медиа
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Лучший социальный проект в бизнесе
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Лучший студенческий PR-проект
На конкурс «Пресс-служба года-2016» принимаются проекты, реализованные, завершенные или стартовавшие в 2016 году. Участники могут подавать заявки в любое количество номинаций без ограничений. В каждую номинацию можно подавать только одну заявку от каждого участника.
Конкурс «Пресс-служба года» — международный. Участие в нем могут принимать PR-специалисты из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Сроки приема заявок: с 22 ноября 2016 года по 28 февраля 2017 года.
Церемония награждения победителей и призеров «Пресс-службы года-2016» пройдет в Москве в апреле 2017 года.
Посмотреть дополнительную информацию и подать заявку на участие можно на официальном
Контакты: ИД «Имидж-Медиа», 127018, Москва, улица Полковая, дом №3, строение №6, офис №305. Также можно обратиться по номеру телефона