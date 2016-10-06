В рязанском филиале Россельхозбанка состоялось совещание по вопросам поддержки аграриев

На базе Рязанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» прошла рабочая встреча по вопросам поддержки аграриев с участием членов правительства региона. В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Дудукин, а также заместители министра сельского хозяйства и продовольствия региона Михаил Шераухов и Дмитрий Филипов. В ходе мероприятия собравшиеся обсудили результаты проведения уборочной кампании в регионе, вопросы поддержки рязанских сельхозпроизводителей, а также оценили результаты работы филиала Россельхозбанка по данному направлению.
Директор филиала Банка Сергей Синякин рассказал участникам встречи о ключевой роли Россельхозбанка в финансировании сезонных работ. Так, за 9 месяцев 2016 года филиал Банка выдал сельхозпроизводителям региона более 5,1 млрд рублей заемных средств, что на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом сумму финансирования сезонных работ по итогам года планируется увеличить до порядка 7 млрд рублей, что в 2 раза превышает показатель 2015 года. Всего по итогам текущего года предприятиям АПК региона будет направлено порядка 10 млрд рублей, из них более 3 млрд рублей — на инвестиционные цели.
Сергей Дудукин поблагодарил сотрудников филиала за стабильно высокие результаты в направлении поддержки АПК области и наметил перспективы дальнейшего сотрудничества. «Сейчас приоритетным направлением для правительства региона является программа „Устойчивое развитие сельских территорий“. Поэтому мы благодарны вам за помощь в поддержке существующих и появлении новых сельхозпроизводителей в Рязанской области. Сегодняшняя встреча еще раз показала, что благодаря совместным усилиям региональной власти и банковского сектора возможно достижение самых амбициозных целей», — отметил заместитель председателя правительства Рязанской области.