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16:46, 21 декабря 2016 149

В Москве пройдет практическая конференция «Связи с общественностью в социальных сетях»

В Москве пройдет практическая конференция «Связи с общественностью в социальных сетях»

16-17 февраля 2017 года в Москве пройдет общероссийская конференция «Связи с общественностью в социальных сетях». Местом проведения мероприятия выбран выставочный комплекс Государственного исторического музея. Организатор конференции — профильный журнал «Пресс-служба».

Участниками мероприятия станут руководители пресс-служб, начальники PR-отделов, пресс-секретари, PR-менеджеры и SMM-специалисты.

Спикеры сделают основной упор на практических методах PR-работы в соцсетях и новых медиаканалах. В рамках конференции «Связи с общественностью в социальных сетях» руководители пресс-служб ознакомятся с эффективными приемами ведения работы с аудиторией и смогут задать экспертам вопросы, посвященные деятельности в конкретной отрасли.

Представленные на мероприятии доклады будут посвящены следующим темам: «Как писать эффективные тексты для соцсетей», «Как продвигаться в соцсетях при малом бюджете», «Продвижение в блогосфере» и другим. На конференции будут созданы все условия для эффективного нетворкинга. Пресс-секретари и PR-менеджеры познакомятся с крупнейшими специалистами отрасли, а также найдут новые полезные контакты среди участников мероприятия.

Организатором форума выступил профильный журнал «Пресс-служба», рассказывающий о принципах работы PR-отдела, репутационном менеджменте, мониторинге СМИ, информационных войнах.

Все участники мероприятия получат диплом и ознакомятся с докладами, касающимися эффективности работы пресс-службы и распространенных ошибок.

Программа конференции доступна на официальном сайте мероприятия. Здесь представлен перечень спикеров и время, на которое назначены их выступления. В числе участников мероприятия — главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов, основатель онлайн-сервиса Pressfeed.ru Константин Бочарский и руководитель Лаборатории комьюнити Влад Титов.

Более детальная информация о конференции доступна на официальном сайте мероприятия или по телефону.

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