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9:21, 10 августа 2016 5 099

Рязанский филиал Россельхозбанка подвел итоги работы за первое полугодие 2016 года

Рязанский филиал Россельхозбанка подвел итоги работы за первое полугодие 2016 года

По результатам работы Рязанского филиала Россельхозбанка в первом полугодии 2016 года отмечается рост основных финансовых показателей. Объем совокупного кредитного портфеля Рязанского филиала превысил 21 млрд рублей. Приоритетным направлением в работе филиала Банка остается поддержка сельхозпроизводителей области. Так, в первом полугодии 2016 года значительно вырос объем кредитования на проведение сезонных работ. По состоянию на 1 июля объем кредитной поддержки хозяйств региона превысил четыре млрд рублей, что более чем в полтора раза превышает уровень выдачи второго полугодия прошлого года. До конца 2016 года филиал планирует направить предприятиям сферы АПК еще не менее двух млрд рублей.

«За 1 полугодие нами одобрено 78 кредитных заявок на проведение сезонных работ и 15 — на инвестиционные цели. Благодаря своевременной финансовой поддержке аграрии области приобрели 15 сельскохозяйственных машин и 53 единицы специализированного оборудования. В этом году Банком были предприняты меры по обеспечению доступности заемных средств на проведение сезонных работ и сохранению процентной ставки на минимально допустимом уровне. Кроме того, в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства заемщики могут получить субсидию — частичное возмещение уплаченных процентов по кредиту», — отметил директор Рязанского филиала Россельхозбанка Сергей Синякин.

Положительная динамика наблюдается и в направлении кредитования населения региона. Наиболее популярными продуктами в розничном сегменте остаются «Пенсионный», «Потребительский без обеспечения» и «Ипотека с господдержкой». Все больше рязанцев предпочитает приобретать жилье при помощи ипотечных кредитных программ Россельхозбанка. Объем выдачи ипотечных кредитов за первое полугодие 2016 года увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным показателем второго полугодия 2015 года.

Портфель привлеченных средств населения филиала достиг 11 млрд рублей, увеличившись с начала года на 15%. По данным на 1 июля 2016 года свыше 38,5 тысяч рязанцев и жителей области являются вкладчиками Россельхозбанка. Самыми популярными депозитными продуктами являются «Пенсионный плюс», «Горячая пора», «Амурский тигр» и «Классический».

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