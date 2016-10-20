Рязанский филиал Россельхозбанка поддержал строительство гостинично-ресторанного комплекса

При финансовом содействии Рязанского филиала АО «Россельхозбанк» в историческом центре Рязани построен гостинично-ресторанный комплекс. Кредит в размере 495 млн рублей был предоставлен ООО «Европа» на возведение гостиницы «Старый город». Общая стоимость проекта составляет более 1,1 млрд рублей.
В настоящее время объект достроен, осуществляется его внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории. Гостиница включена в состав Рязанского туристического кластера. Объект создан по европейскому принципу и соответствует четырехзвездочному уровню. Гостиничный комплекс имеет сложную форму и представляет собой восемь пятиэтажных домиков, составляющих единый ансамбль. В надземных этажах планируется размещение кафе, ресторана, конференц-зала, салона красоты, тренажерного зала и гостиничных номеров. На двух подземных этажах будут расположены подсобные и технические помещения, а также организована парковка.
— Строительство гостиничного комплекса — далеко не единственный инвестиционный проект, реализованный при поддержке филиала Банка — отметил директор Рязанского филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Синякин. — Тем не менее, строительство гостиничного комплекса стало для нас новой ступенью на пути к расширению сотрудничества с предприятиями, не относящимся к сегменту АПК. Развитие туристического потенциала региона активно обсуждается на правительственном уровне, и мы готовы оказать этому направлению необходимую финансовую поддержку.